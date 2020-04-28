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أخبار العالم

تكساس أول ولاية أمريكية تعلن موعد رفع الحظر.. وعودة فتح السينما والمسارح والمطاعم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
في مواصلة لحالة الاستخفاف بالفيروس القاتل، ذكر حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، أنه سيبدأ حالة الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، بداية  من أول الشهر القادم، وفق لما ذكرت شبكة آر تي.

برر حاكم تكساس إعلانه، بأن الحظر أدى إلى تناقص حالات الإصابة، وهو ما يعني إن الأمور تشهد تقدما مع امكانية رفع الحظر وإعادة فتح الاقتصاد.

ومن المقرر فتح المحلات التجارية والمطاعم ودور السينما في تكساس يوم 1 مايو، لكنها لن تعمل بطاقتها الكاملة، وستستقبل 35% من العدد الطبيعي للزبائن.

من جهة أخرى، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السلطات الفدرالية توصي الولايات بإعادة فتح الاقتصاد بأسرع ما يمكن ولكن مع مراعاة معايير السلامة.

يذكر أن عدد إصابات كورونا في ولاية تكساس التي ستكون الأولى في رفع الحظر في أمريكا، قد تجاوزت الـ25 ألف حالة.

وتوفي في أمريكا لوحدها في شهرين 54 ألف أمريكي جراء الفيروس، ويظهر إن أمريكا انتصرت للتجارة والأعمال وأهملت الناس.
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