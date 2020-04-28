AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جيلي تطلق قمرين صناعيين نهاية العام.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تسعى العديد من شركات السيارات الكبرى والعالمية دخول عالم الفضاء لتحسين خدمة تحديد المواقع بدقة عالية GBS؛ حيث مؤخرا أعلنت شركة جيلي عن إطلاقها قمرين صناعيين إلى مدار منخفض بحلول نهاية هذا العام، معلنة أن الأقمار ستكون قادرة على تحديد المواقع بدقة السنتيمتر.

وأعلنت شركة جيلى عن أن السبب وراء هذه الخطوة الفضائية رغبة صانعة السيارات “جيلي” في تحقيق فرص أفضل تسمح بتنقل أذكى للسيارات ذاتية القيادة.

اقرا ايضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

وستُتيح الشركة منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة (OmniCloud) تستخدم البيانات الخاصة بتحديد المواقع عالية الدقة التي تجمعها  الأقمار الصناعية، وذلك لدعم التنقل المستقبلي عبر القيادة الذاتية والتصنيع الذكي ورحلات الطائرات بدون طيار.

ولم تذكر جيلي عدد الأقمار الصناعية التي تخطط لوضعها في المدار لدعم نظام الذكاء الاصطناعي، ولكنه إضافة إلى الأقمار الصناعية الخاصة بجيلي فقد أعلن المتحدث باسم الشركة أن الأقمار الصناعية التي تنتجها الشركات الأخرى ستنضم أيضًا إلى منصتها في المستقبل.


ويبدو أن أحلام جيلي في الفضاء الفسيح لن تنتهي بمجرد إنتاج الأقمار الصناعية، حيث إن الشركة أعلنت مؤخرًا عن توظيف مهندس صواريخ وذلك لتعزيز التكامل بين الأقمار الصناعية والصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة سيارات صينية تقتحم عالم صناعة الأقمار الصناعية

تويوتا تعود للعمل فى باريس وتفتتح مصنعها من جديد

رسميا.. فورد تنتهى من تطوير فوكس RS

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

أستون مارتن أولى شركات بريطانيا فى العودة للعمل

ما هي العلامات التجارية المملوكة لشركة جيلي الصينية؟.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

توابع قرارات الأعلى للجامعات.. رابعة طب ليست نقل.. أسئلة حول الساعات المعتمدة.. لجنة عليا بجامعة القاهرة للإجابة على الاستفسارات

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

ملوش فلوس.. حسن شاكوش: بنت الجيران أغنيتي وأنا اللي جبت عمر كمال يغني.. فيديو

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور