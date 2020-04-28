جيلي تطلق قمرين صناعيين نهاية العام.. تعرف على التفاصيل

تسعى العديد من شركات السيارات الكبرى والعالمية دخول عالم الفضاء لتحسين خدمة تحديد المواقع بدقة عالية GBS؛ حيث مؤخرا أعلنت شركة جيلي عن إطلاقها قمرين صناعيين إلى مدار منخفض بحلول نهاية هذا العام، معلنة أن الأقمار ستكون قادرة على تحديد المواقع بدقة السنتيمتر.

وأعلنت شركة جيلى عن أن السبب وراء هذه الخطوة الفضائية رغبة صانعة السيارات “جيلي” في تحقيق فرص أفضل تسمح بتنقل أذكى للسيارات ذاتية القيادة.

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وستُتيح الشركة منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة (OmniCloud) تستخدم البيانات الخاصة بتحديد المواقع عالية الدقة التي تجمعها الأقمار الصناعية، وذلك لدعم التنقل المستقبلي عبر القيادة الذاتية والتصنيع الذكي ورحلات الطائرات بدون طيار.

ولم تذكر جيلي عدد الأقمار الصناعية التي تخطط لوضعها في المدار لدعم نظام الذكاء الاصطناعي، ولكنه إضافة إلى الأقمار الصناعية الخاصة بجيلي فقد أعلن المتحدث باسم الشركة أن الأقمار الصناعية التي تنتجها الشركات الأخرى ستنضم أيضًا إلى منصتها في المستقبل.





ويبدو أن أحلام جيلي في الفضاء الفسيح لن تنتهي بمجرد إنتاج الأقمار الصناعية، حيث إن الشركة أعلنت مؤخرًا عن توظيف مهندس صواريخ وذلك لتعزيز التكامل بين الأقمار الصناعية والصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية .