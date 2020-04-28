الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية بكورونا من خارج المستشفيات..فيديو

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الأطقم الطبية، من خلال بروتوكول مع المستشفيات.

وقال الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع، على قناة "اكسترا نيوز"، إن 12% من إصابات الأطقم الطبية من الداخل بسبب التعامل المباشر والباقى من الاحتكاك الخارجي.

وتابع متحدث وزارة الصحة قائلا : "رصدنا ذلك من خلال الإدارة العامة لمكافحة العدوى.. ونسبة إصابات الأطباء بمصر قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.. حيث أن بعض الدولة نسبة إصابات أطقمها الطبية وصلت لـ 25%".

وأوضح أن الوزارة تعمل بكل جهد للحفاظ على الاطقم الطبية، كونهم خط الدفاع الأول، مضيفًا: "نعمل ببروتوكول يطبق في مستشفيات العزل والحميات".

وأشار إلى أنه يوجد برنامج بالتعاون مع "فيس بوك" للأطباء فقط، مضيفًا :"نتواصل من خلاله مع الفريق الطبي بقاعدة البيانات بخلاف الفيديو كونفرانس ، كما يوجد بروتوكول للأطقم الطبية يتضمن تدريب الاطقم الطبية على كيفية ارتداء الوقايات الطبية وخلعها قبل العمل بالمستشفيات ".

وواصل: "يتم عمل كشف دورى لكل العاملين بمستشفيات العزل باستخدام الكاشفات الحرارية مع تغيير الشيفتات.. حيث إن 88% من إصابات الأطباء جاءت من الخارج".