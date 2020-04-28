مليون استشارة مجانية.. مبادرة جديدة من المصرية للاتصالات للكشف الطبي المنزلي

أعلنت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، أن شركة المصرية للاتصالات أطلقت مبادرة جديدة للكشف الطبي المنزلي للمواطنين.





وقالت نجلاء نصير، في تصريحات تليفزيونية، إن هذه المبادرة إهداء للشعب المصري في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.





وأضافت رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، أن هدف هذه المبادرة هو حماية المواطنين من مخاطر التوجه إلى المستشفيات والعيادات المزدحمة وتوفير أطباء لهم في المنزل حماية لهم.





وأوضحت نجلاء نصير أنه تم إطلاق هذه المبادرة بالاشتراك مع أول منصة طبية خاصة بالأطباء، وتم توفير مليون استشارة مجانية للمواطنين.





وأشارت إلى أنه يمكن حصول المواطنين على الاستشارة الخاصة بهم عن طريق الرقم المختصر 16445 أو عن طريق التطبيق الخاص بهذه المنصة أو عن طريق الـ website الخاص بتلك المنصة.