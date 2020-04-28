بعد ظهور حالات إيجابية.. جولة لصحة الأقصر بقرية أمرنا.. صور

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بجولة تفقدية علي قرية الرياينة بمركز أرمنت؛ بعد ظهور حالات إيجابية بها.





يأتي ذلك فى إطار الاطمئنان علي طريقة التقصي علي المخالطين وإجراءات الحجر الصحي لبعض المنازل.





رافقه في الجولة الدكتور احمد يونس مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد ابو العطا مدير الأمراض المعدية والدكتور بكري عبد الستار مدير مستشفيات العزل والدكتور محمد عبد الحافظ مدير إدارة أرمنت الصحية.





وفي نهاية الجولة التقى وكيل وزارة الصحة مع مأمور مركز ارمنت وذلك للتنسيق في عملية حظر المنازل المطلوبة وتطبيق قرار الحظر الحكومي ومنع التجمعات بالقرية.



