أكثر من 4 آلاف ماتوا بسبب الوباء.. حصيلة جديدة في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية

دخلت البرازيل منطقة الخطر الوبائي بعدما وصل عدد الإصابات اليومية لرقم كبير، حيث اقتربت الوفيات من الـ5 آلاف، منذ ظهور الفيروس القاتل في الدولة الأكبر في قارة أمريكا الجنوبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وسجلت البرازيل إصابة 4613 حالة، لتصل الحصيلة إلى 66501، في حين تجاوز العدد الكلي للوفيات 4.5 ألف حالة.



وارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 338 شخصا ليبلغ 4543.



وبلغت نسبة الوفيات بين المصابين 6.8% حسب بيانات الصحة.



وقبل أيام، تخطى عدد الوفيات اليومية في البرازيل لأول مرة الـ400 في يوم واحد، وكان ذلك يوم الجمعة، وهو ما يجعل البلاد تواصل حالة الترقب والإغلاق، لحين انخفاض الإصابات بشكل واضح.

