AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من 4 آلاف ماتوا بسبب الوباء.. حصيلة جديدة في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
دخلت البرازيل منطقة الخطر الوبائي بعدما وصل عدد الإصابات اليومية لرقم كبير، حيث اقتربت الوفيات من الـ5 آلاف، منذ ظهور الفيروس القاتل في الدولة الأكبر في قارة أمريكا الجنوبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وسجلت البرازيل إصابة 4613 حالة، لتصل الحصيلة إلى 66501، في حين تجاوز العدد الكلي للوفيات 4.5 ألف حالة.

وارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 338 شخصا ليبلغ 4543.

وبلغت نسبة الوفيات بين المصابين 6.8% حسب بيانات الصحة.

وقبل أيام، تخطى عدد الوفيات اليومية في البرازيل لأول مرة الـ400 في يوم واحد، وكان ذلك يوم الجمعة، وهو ما يجعل البلاد تواصل حالة الترقب والإغلاق، لحين انخفاض الإصابات بشكل واضح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية بكورونا من خارج المستشفيات..فيديو

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

جامعة أمريكية تكشف عن أعراض كورونا ودرجاتها

حمو بيكا غلبان.. حسن شاكوش: بعد "بنت الجيران" أجري وصل لـ 30 ألف جنيه.. فيديو

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور