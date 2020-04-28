AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تقرر استئناف العملية التعليمية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيها للوزارات المعنية، بضرورة إعادة العملية التعليمية بشكل تدريجي في إسرائيل بدءا من يوم الأحد المقبل، ولكن ضمن قيود مشددة بعد إغلاق تام استمر منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وشمل القرار استئناف العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية والحضانات، شريطة ألا يزداد عدد مرضى الكورونا في البلاد.

وجاء ذلك خلال ترؤس نتنياهو، اليوم، لقاء شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين؛ لمناقشة موضوع عودة جهاز التربية والتعليم إلى العمل كالمعتاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "من المتوقع أن يتم تقييم الوضع الجمعة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على افتتاح تدريجي لجهاز التربية والتعليم".

واضاف "في المرحلة الأولى من الخطة المطروحة، من المتوقع عودة الأولاد حتى عمر 6 سنوات إلى الحضانات في مجموعات صغيرة، على أن يتم توزيعهم على أيام منفصلة. طلاب صفوف الأول وحتى الثالث سيتعلمون في مجموعات صغيرة حتى 15 تلميذًا، من الأحد للخميس، على أن يتم نشر معلومات إضافية لاحقًا".

وكان نتنياهو قد أوكل لوزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية تقويم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة البلدات المعرّفة على أنها "حمراء”" أي ذات نسبة مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل: لا مفر من حرب شاملة ضد غزة بعد انتخابات الكنيست

بعد عزل 30 جندياً.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 15 حالة في إسرائيل

تمديد تعليق الدراسة في غزة حتى نهاية الأسبوع

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

كورونا ينقذ رئيس وزراء إسرائيل.. تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

إسرائيل تبدأ رفع الإغلاق تدريجيًا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: خصم نصف مليون جنيه من طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

وزير التعليم ينشر جدول الاختبارات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي

ياسمين عبد العزيز تتألق مع ابنتها.. شاهد

الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية بكورونا من خارج المستشفيات..فيديو

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

بنسبة 5%.. الحكومة ترفض زيادة الأجر الأساسي لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور