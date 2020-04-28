إسرائيل تقرر استئناف العملية التعليمية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيها للوزارات المعنية، بضرورة إعادة العملية التعليمية بشكل تدريجي في إسرائيل بدءا من يوم الأحد المقبل، ولكن ضمن قيود مشددة بعد إغلاق تام استمر منذ منتصف شهر مارس الماضي.





وشمل القرار استئناف العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية والحضانات، شريطة ألا يزداد عدد مرضى الكورونا في البلاد.





وجاء ذلك خلال ترؤس نتنياهو، اليوم، لقاء شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين؛ لمناقشة موضوع عودة جهاز التربية والتعليم إلى العمل كالمعتاد.





وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "من المتوقع أن يتم تقييم الوضع الجمعة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على افتتاح تدريجي لجهاز التربية والتعليم".





واضاف "في المرحلة الأولى من الخطة المطروحة، من المتوقع عودة الأولاد حتى عمر 6 سنوات إلى الحضانات في مجموعات صغيرة، على أن يتم توزيعهم على أيام منفصلة. طلاب صفوف الأول وحتى الثالث سيتعلمون في مجموعات صغيرة حتى 15 تلميذًا، من الأحد للخميس، على أن يتم نشر معلومات إضافية لاحقًا".





وكان نتنياهو قد أوكل لوزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية تقويم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة البلدات المعرّفة على أنها "حمراء”" أي ذات نسبة مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا.