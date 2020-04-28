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مرأة

4 أخطاء قاتلة تدمر الصحة بعد الإفطار في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبرى ، خبير التغذية ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الأخطاء المدمرة للصحة التى يفعلها البعض بعد تناول الإفطار فى شهر رمضان الكريم.


 1-النوم بعد الافطار: النوم بعد الافطار هو عادة خطيرة جدًا، اذ كشف بعض الاخصائيين أن النوم بعد الافطار يسبب عسر هضم وارتجاع المريء ولذلك ينصح الأطباء بالنوم بعد 4 ساعات على الأقل من وجبة الافطار لأن في ذلك الوقت تكون عملية الهضم اقتربت من الانتهاء. 

2- التدخين: كثير من الصائمين ينتظرون لحظة الأذان لتدخين السجائر، اما قبل أو بعد الطعام وفي كلا الحالتين الأمر خطير، اذ يأكد الأطباء أن سيجارة واحدة بعد الطعام توازي تدخين 10 سجائر، لأن الجهاز الهضمي يحتاج الى الاوكسجين ليقوم بهضم الطعام، وهنا يسلب النيكوتين الأوكسيجن من الدم، الأمر الذي يعيق عملية الهضم. 

3- تناول الفواكه بعد الافطار مباشرة: من المعروف أن الجسم يقوم بهضم الفاكهة بسرعة، ولكن ليس عند تناول الفاكهة بعد الافطار مباشرة، تقوم المعدة بابقاء الفواكه مما يسبب الاضمحال، وبالتالي الغازات والسموم ويعزز تشكل السيلوليت في الجسم. 

4- ممارسة الرياضة بعد الافطار: مخطئ من يعتقد أن الرياضة بعد الأكل مفيدة للصحة وتساعد في حرق الدهون، بل هي تعرقل عملية الهضم، ولا تسمح بامتصاص الغذاء من الطعام. لذا، بإمكان الصائم أن يمشي بعد الإفطار، و لكنّ في ما يخصّ الريّاضة، من الأفضل ممارستها بعد مضي ساعتين على الإفطار.

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