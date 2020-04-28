مدير التلفزيون السوداني يوضح تفاصيل أزمة إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

قال لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني: إن إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق عبر التليفزيون السوداني كان خطأً فادحا.

وأضاف لقمان أحمد خلال تصريحات تليفزيونية، أن التلفزيون السوداني يعرض دائما أذان الصلوات في أوقاتها المضبوطة، بل ويولي اهتماما أكبر بمواعيد إذاعة الأذان بشكل خاص في رمضان.

ونوه المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السوداني, إلى أن ما حدث بإذاعة أذان المغرب قبل موعده، من خلال التحقيقات الأولية، تبين أن هناك عددا من الإعلانات المبرمجة كان ينبغي لها أن تبث قبل فترة المغرب ولكن تم إذاعة أذان المغرب قبل عرض تلك الإعلانات.

وأوضح لقمان أحمد, أن الشخص الذي برمج الاعلانات هو الذي أخطأ في الإعدادات؛ مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين السودانيين أفطروا على ذلك الأذان الذي بث على التلفزيون السوداني قبل موعده.

وأشار إلى أنه، هو من ضمن المواطنين الذي أفطروا علي تلك الأذان الذي تم إذاعته قبل موعده, مضيفا أن عددا كبيرا من المواطنين فطروا علي تلك الأذان.