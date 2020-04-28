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منوعات

الكشف عن المجهول.. هل لزعيم كوريا الشمالية أبناء؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أيام من التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أثارت اهتماما متجددا بالزعيم الشاب حول العالم ومن سيحل محله في حالة وفاته، وذلك  بعد خضوعه لعملية جراحية واختفائه عن الأنظار.

من بين العديد من المجهول هو بالضبط عدد الأطفال الذين أنجبهم "كيم جونج" البالغ من العمر 36 عامًا من  زوجته ري سول جو، فمن المؤكد لدى البعض أن لديه طفلا واحدا، ولكن هناك من يقول إنهم أكثر من ذلك.

ففي حديث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع قمة في 2018 ، قال كيم إنه يريد إنهاء احتمال تبادل نووي لأنني "أب وزوج"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

ويقال إن الطفل الأول للزوجين هو ولد، تم ميلاده في عام 2010 ، بينما يعتقد أن طفلهما الثاني هي ابنة ولدت بعد ثلاث سنوات أي في عام 2013.

كما كانت هناك تقارير أيضًا عن أنه رزق بطفل ثالث في أوائل عام 2017.
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الكشف عن المجهول.. هل لزعيم كوريا الشمالية أبناء؟

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