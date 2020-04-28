في لبنان.. كورونا ومظاهرات واشتباكات مع الجيش

في حالة من الغضب المتنامي بالأوساط اللبنانية، اندلعت خلال الساعات الماضية مظاهرات بمدينة طرابلس الشمالية، احتجاجا على الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وعدم وجود بدائل لمن توقفت أعمالهم، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن.



وخرجت المظاهرات للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.



ونزل عدد من المحتجين إلى شوارع المدينة واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى منطقة باب التبانة وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.



وحطم المتظاهرون واجهة مصرف الاعتماد المصرفي في المدينة، كما رشق محتجون مبنى مصرف لبنان في مدينة صيدا بالحجارة والمفرقعات النارية.



كما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الجيش في ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس، ما دفع قوات الجيش لإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.

