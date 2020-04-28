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محافظات

أطباء مستشفى أسوان التخصصى للعزل لـ المواطنين: خليكم في البيت.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
فى لفتة هى الأولى من نوعها، ومبادرة مشرفة يحتذى بها أبطالها هم مجموعة من الفريق الطبى للجيش الأبيض،  المشارك فى أعمال تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد داخل أروقة مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة. 


وقد رصدت عدسة " صدى البلد " مضمون هذه المبادرة من خلال فيديو أعده الفريق الطبى من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين تمثلت فى تقديمهم رسائل بالتهنئة لمواطنى أسوان والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 


كما قام أبطال الجيش الأبيض بتوجيه رسائل طالبوا فيها المواطنين بالإلتزام بالتواجد فى منازلهم وبيوتهم وعدم الخروج حتى يمكن السيطرة على إنتشار فيروس كورونا وتقليل عدد المصابين به والقضاء على هذا الفيروس بإذن الله فى القريب العاجل.


وفى هذا الصدد قال الدكتور عبد الرحمن رجب مدير الصيادلة بمستشفى العزل عقب تقديمه التهنئة بشهر رمضان وقوله.. رمضان كريم، ثم قال خليكو فى بيتكو عشان إحنا هنا عشانكم.


فيما قالت سعاد السيد عبد الرحيم رئيس التمريض بالمستشفى " احنا موجودين فى المستشفى عشانكم نتمنى بأن تكونوا فى بيوتكم عشنا".


وأشار محمد طارق محمود مشرف التمريض بالمستشفى بقوله خليكو فى بيوتكم عشان نفسنا نكون مع أهلنا فى بيوتنا، وأضاف سيد على فنى معمل بقوله خليك فى البيت.

وأوضحت مس مريم بقولها أنا قاعدة فى المستشفى عشانك خليكو فى البيت عشانى، وقالت أيضًا زهرة محمد بطاقم التمريض خليك فى بيتك عشان خاطرنا.

فيما طالب مصطفى عبد الغفار مسئول إستلام الحالات المصابة لتوصيلها لغرف العزل بقوله خيلكو فى بيوتكم لأننى موجود لنحو 32 يوم ومستمر فى شهر رمضان وحتى عيد الفطر.

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أطباء مستشفى أسوان التخصصى للعزل لـ المواطنين: خليكم في البيت.. فيديو
أطباء مستشفى أسوان التخصصى للعزل لـ المواطنين: خليكم في البيت.. فيديو
أطباء مستشفى أسوان التخصصى للعزل لـ المواطنين: خليكم في البيت.. فيديو
أطباء مستشفى أسوان التخصصى للعزل لـ المواطنين: خليكم في البيت.. فيديو
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