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أخبار العالم

الصين تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 3 من الوافدين. 

كما كشفت السلطات الصينية، اليوم، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالأمكان إيقاف الفيروس من مصدره ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".

وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".
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