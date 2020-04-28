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ترامب يطمئن العالم على صحة زعيم كوريا الشمالية.. ويتوقع معاقبة الصين لنشرها كورونا: كان بالإمكان إيقاف الفيروس

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:30 ص
ترامب
ترامب
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الخارجي
ترامب يتحدث عن صحة زعيم كوريا الشمالية
أمريكا تشن هجوما على الصين بسبب فيروس كورونا
ترامب: لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعي

يظل فيروس كورونا هو القاسم المشترك في كل المؤتمرات الصحفية التي يخرج فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية أزمة كورونا وحتى يومنا هذا .

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الاثنين، عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد أنباء متضاربة بشأن حالته الصحية.

وقال ترامب: إنه يعلم جيدا ما هي الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية، ولكنه لن يتحدث عنها، متمنيا فقط أن يكون بخير.

وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، إلى احتمال معاقبة الصين؛ بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.

وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالإمكان إيقاف الفيروس من مصدره؛ ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".

وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".

وقال ترامب بعد لقائه مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا "إن كل أجزاء البلاد هي في شكل جيد أو أنها ستصبح في حالة أفضل، استراتيجيتنا فعالة وأنقذت حياة الكثيرين، هناك تحسن في مواجهة الوباء في ولايات عدة".

كما ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالإمكان إيقاف الفيروس من مصدره ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".

وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".

ونوه ترامب، بعد لقائه مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا "إن كل أجزاء البلاد هي في شكل جيد أو أنها ستصبح في حالة أفضل، استراتيجيتنا فعالة وأنقذت حياة الكثيرين، هناك تحسن في مواجهة الوباء في ولايات عدة".

وأضاف ترامب أن "الكثير من الحكام يريدون فتح الولايات، وفتح المدارس، قد ترون فتح بعض المدارس ولو لفترة قصيرة، لكن لا تزال هناك بعض الولايات غير جاهزة".

وبعد أن سئل عن توفير الاختبارات مع عودة بعض الولايات لفتح اقتصادها من جديد، قال ترامب: "سنضاعف الاختبارات وربما تصل إلى الضعف".

وكشف ترامب أن الولايات المتحدة وزعت أجهزة تنفس على دول أخرى للمساعدة في معالجة المصابين بفيروس كورونا 

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قامت بإجراء 5.4 مليون فحص، وأن سلاح المهندسين أنشأ أكثر من 11 ألف سرير.

في السياق ذاته، كان المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو،  اتهم الصين، بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة بل وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا كما اتهمها "بالتربح" من الجائحة.

وقال نافارو- المنتقد بشدة لبكين، والذي عينه الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع المسائل المتعلقة بخطوط الإمداد والتي لها صلة بالأزمة الصحية، إن إجراء المزيد من الاختبارات بالنسبة للفيروس والأجسام المضادة يعد حيويا لعودة الأمريكيين الذين يخضعون حاليا للعزل التام إلى العمل.

وأضاف نافارو لبرنامج فوكس أند فريندز "يمكننا حينئذ العثور على أشخاص لديهم مناعة والذين يمكنهم التواجد في أماكن العمل في بيئة أكثر أمانا. ولكننا لن نسمح للصين على سبيل المثال بالتربح من تلك الاختبارات الزائفة وغير الحقيقية لما سيسببه ذلك من مشكلات كبيرة للغاية". 

واستطرد "هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين وهي ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الجديد الذي جاء بعد انقطاع لمدة يومين للمؤتمرات المخصصة لعرض آخر مستجدات جائحة #كورونا، إن بلاده تملك أعدادا فائضة عن الحاجة من أجهزة التنفس الصناعي ونزود بها دولا أخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية الصارمة لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا قد نجحت، مؤكدا أن العالم كله بات يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.

واكمل: نعمل كل ما بوسعنا لعلاج مرضى كورونا وفتح الاقتصاد تدريجيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية.

وأكد أن الفحوصات التي أجرتها بلاده لملاحقة المصابين بفيروس كورونا أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إحاطته مع خلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات في فيروس كورونا، بجهود بلاده في التصدي للفيروس.

ولفت ترامب إلى أن الفحوصات التي أجرتها الفرق الطبية في بلاده تفوق أي بلاد أخرى بأضعاف.

ولا يتفق حديث ترامب مع الأرقام، حيث تجري الولايات المتحدة أقل من 100 ألف فحص ، بينما تقوم ألمانيا بفحص نحو 300 ألف حالة، وقالت خلية الأزمة: إنها تستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص يوميا.
 
وسبق أن أعلنت - بدون تفاصيل -إدارة ترامب  عن استراتيجية جديدة، أمس الاثنين، لمساعدة الولايات على تكثيف قدرتها على اختبار فيروس كورونا ، مدعية أن معظم عملها قد تم.

وتوفي أكثر من 54000 شخص في الولايات المتحدة ، وهو ما يمثل أكثر من ربع  الوفيات في  العالم.
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