في ذكرى ميلاده.. حقيقة زواج نور الشريف من التونسية درة

يحل اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة عام 1946، ورحل في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.
وفي العام الماضي، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، شائعات حول زواج الفنان الراحل نور الشريف من الفنانة التونسية درة، وانتشرت تلك الشائعات بشكل مكثف.
ونفت الفنانة درة، كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.
وعلقت درة، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك" قائلة: "مُروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".
وحسب الشائعة أن نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.
وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتيه مي وسارة الصمت التام حتى الآن.