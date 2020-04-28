AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أسرار قطار زعيم كوريا الشمالية المثيرة.. تعرف عليها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن زعيم كوريا الشمالية اللامع، الرجل القوي المسلح نوويًا كيم جونج أون، لديه قطار كاكي أخضر اللون خاص به  مصفح بشدة لدرجة أنه يحتاج إلى محركين لسحبه بسرعة 37 ميل في الساعة على طول بلاده، وهي شبكة سكة حديد متهالكة.


وفي الآونة الأخيرة انتشرت شائعات عن وفاة كيم منذ 15 أبريل، عندما فشل في حضور الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جده ، وأول زعيم شيوعي كوري ، كيم إيل سونج.


وقيل إن كيم  الذي يعاني من السمنة المفرطة ، قد توفي بعد عملية قلب طارئة بعد ظهوره العلني الأخير في 11 أبريل.


وبتتبع الأقمار الصناعية الأمريكية لقطار الزعيم الكوري الشمالي، لمعرفة ما إذا كان على قيد الحياة ام لا، تم الكشف عن أسرار محتويات القطار الفاخر للزعيم الكوري.


وتميز قطار كيم جونج بـ 20 عربة أو أكثر ، ويضم بصالة مبطنة بـ"أرائك جلدية" بلون المرجان الوردي، وغرفة اجتماعات حديثة بيضاء بالكامل ، ومكتب مجهز بتليفزيون مع قنوات فضائية ومطبخ قادر على إعداد أفضل المأكولات.


وبالنسبة لاطعمة القطار فيوضع به الجراد البحري الطازج.


وأضافت الصحيفة البريطانية: يعتقد أن كيم، الذي تزوج من مغنية لـ6 سنوات وهو صغير، يحتوي القطار الخاص به على أسلحة ثقيلة ومصفحات عسكرية لحمايته من أي هجوم، ليكون القطار مؤمَّنًا بالكامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤولة بتلفزيون هونج كونج تعلن وفاة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

بعد مزاعم وفاته.. هذه الفتاة مرشحة لخلافة زعيم كوريا الشمالية في الحكم

هل توفي كيم جونج.. الأقمار الصناعية ترصد قطار زعيم كوريا الشمالية

جمعية الصداقة الكورية: أنباء وفاة كيم جونج أون غير صحيحة وخبيثة

بعد أنباء عن وفاته .. أمريكا تتمكن من تحديد موقع زعيم كوريا الشمالية

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يكشف عن حقيقة عزل ٩٣٠ شخصا..فيديو

10 آلاف جنيه قسط شقق جنة وخصم 8% من السعر للسداد الفورى

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

ولاية أمريكية تعلن إجراءات فتح الاقتصاد في 4 مايو

شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور