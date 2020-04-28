أسرار قطار زعيم كوريا الشمالية المثيرة.. تعرف عليها

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن زعيم كوريا الشمالية اللامع، الرجل القوي المسلح نوويًا كيم جونج أون، لديه قطار كاكي أخضر اللون خاص به مصفح بشدة لدرجة أنه يحتاج إلى محركين لسحبه بسرعة 37 ميل في الساعة على طول بلاده، وهي شبكة سكة حديد متهالكة.





وفي الآونة الأخيرة انتشرت شائعات عن وفاة كيم منذ 15 أبريل، عندما فشل في حضور الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جده ، وأول زعيم شيوعي كوري ، كيم إيل سونج.





وقيل إن كيم الذي يعاني من السمنة المفرطة ، قد توفي بعد عملية قلب طارئة بعد ظهوره العلني الأخير في 11 أبريل.





وبتتبع الأقمار الصناعية الأمريكية لقطار الزعيم الكوري الشمالي، لمعرفة ما إذا كان على قيد الحياة ام لا، تم الكشف عن أسرار محتويات القطار الفاخر للزعيم الكوري.





وتميز قطار كيم جونج بـ 20 عربة أو أكثر ، ويضم بصالة مبطنة بـ"أرائك جلدية" بلون المرجان الوردي، وغرفة اجتماعات حديثة بيضاء بالكامل ، ومكتب مجهز بتليفزيون مع قنوات فضائية ومطبخ قادر على إعداد أفضل المأكولات.





وبالنسبة لاطعمة القطار فيوضع به الجراد البحري الطازج.





وأضافت الصحيفة البريطانية: يعتقد أن كيم، الذي تزوج من مغنية لـ6 سنوات وهو صغير، يحتوي القطار الخاص به على أسلحة ثقيلة ومصفحات عسكرية لحمايته من أي هجوم، ليكون القطار مؤمَّنًا بالكامل.