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محافظات

ارتفاع حالات كورونا الإيجابية بالوادي الجديد لـ17 حالة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:46 م
ارتفاع حالات كورونا
ارتفاع حالات كورونا الايجابيه بالوادي الجديد لـ17 حالة
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان رسمى له على الصفحة الرسمية للمحافظة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 3 عينات جديدة بالداخلة ووفاة حالتين وبلغت حالات الاشتباه 223 حالة.


وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن منذ يومين، رصد 13 حالة إيجابية لفيروس كورونا بمركز الداخلة، منهم 8 من أطقم طبية بمستشفى الداخلة العام ووفاة حالة إثر إصابتها بالفيروس، وجار استكمال فحص المخالطين والاطقم الطبية بمستشفى الداخلة العام.


من جانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضية بالوادي الجديد، عن مسابقة ثقافية، أون لاين خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار "رمضان يجمعنا"، وذلك ضمن خطة إدارة البرامج الثقافية والتطوعي بالمديرية.


وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه في إطار حرص المديرية على تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وخلق روح التنافس وصقل مهاراتهم وشغل أوقات فراغهم، خاصة خلال فترة الحظر، تم تنظيم مسابقة ثقافية دينية شبابية تتضمن "سؤال كل يوم" بداية من أول أيام رمضان المبارك وحتى 20 رمضان.


وقال إنه يجري الإعلان يوميًا عن السؤال بموقع المديرية على أن يكون المتسابق من الفئة العمرية من 18 حتى 25 عامًا، وترسل الإجابات في مظروف مغلق مرفق به صورة من الرقم القومي ورقم الهاتف، وذلك لديوان المديرية الدور الرابع (إدارة البرامج الثقافية).

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