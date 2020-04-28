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منوعات

البنتاجون يفرج عن مقاطع تكشف ظواهر غريبة تخترق المجال الجوي لأمريكا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، رسميا، 3 مقاطع فيديو التقطها طيارون في البحرية الأمريكية تفيد التقارير بأنها "ظواهر جوية غير مفسرة".


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت اللقطات التي اعترفت بها البحرية الأمريكية بالفعل بأنها حقيقية ، من قبل الطيارين من خلال أجهزة استشعار الفيديو الخاصة بهم أثناء رحلات التدريب في عامي 2004 و 2015.


وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر 2 من المقاطع لأول مرة في عام 2017، من قبل صحيفة نيويورك تايمز، والثالث بواسطة To The Stars Academy في 2018، وهي مجموعة متخصصة في الظاهرة غير المبررة.


قالت وزارة الدفاع سوزان جوف، وهي وزارة الدفاع ، إنها سمحت بالإفراج عن ثلاثة مقاطع فيديو غير مصنفة تابعة للبحرية، أحدهما تم التقاطه في نوفمبر 2004 والآخران في يناير 2015 ، والتي تم تداولها في المجال العام بعد النشرات غير المصرح بها في عامي 2007 و 2017. 


وأضاف البيان ، الذي صدر يوم الاثنين ، أنه تم نشر مقاطع الفيديو بعد "مراجعة شاملة" حددت أن مقاطع الفيديو غير المصنفة "لا تكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة ، ولا تتعارض مع أي تحقيقات لاحقة في توغلات المجال الجوي العسكري بواسطة طائرات مجهولة الهوية.


وأشاد السيناتور السابق ، هاري ريد ، بقرار البنتاجون بالإفراج الرسمي عن المقاطع.


وقال السيناتور : أنا سعيد لأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أخرجت هذه اللقطة أخيرًا ، لكنها لا تخدش سوى سطح البحث والمواد المتاحة '.


واضاف "تحتاج الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة علمية جادة على هذا وأي آثار محتملة على الأمن القومي.. الشعب الأمريكي يستحق أن يعلم".



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