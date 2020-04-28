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رياضة

العميد يتبرع لمحافظة المنيا لمواجهة كورونا..صور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:48 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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رباب الهوارى
تبرع أحمد حسن "العميد" ولاعب المنتخب الوطنى، ابن محافظة المنيا ،بمبلغ مالي للحساب البنكى لصالح مستشفيات محافظة المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك أثناء  استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا للاعب .

وأعرب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي عن سعادته وفخره بكابتن منتخب مصر السابق، أحمد حسن بأنه من أوائل الشخصيات التى تدعم مصابي فيروس كورونا المستجد.

واختتم محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي حديثه بأن قدم الدعوه لكل أبناء محافظة المنيا المخلصين للتبرع والوقوف خلف جميع القيادات الشعبية بمحافظة المنيا لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وبدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة بالمنيا ، وفي موسم 1993-1994 انتقل إلى نادي أسوان ،ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994-1995.

ولكنه لم ينل فرصته الحقيقية إلا عندما تولى الهولندي رود كرول مهمة تدريب المنتخب الأوليمبى. ثم انتقل أحمد حسن في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى وكان يتولى تدريب الفريق وقتها أسامة خليل.
العميد يتبرع لمحافظة المنيا لمواجهة كورونا..صور
العميد يتبرع لمحافظة المنيا لمواجهة كورونا..صور
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