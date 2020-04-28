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منوعات

متسوق ينطح شابا في وجهه ويكسر أنفه في مشاجرة عنيفة خارج متجر.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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احمد شريف

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات صادمة لمتسوق ينطح شابا في وجهه خارج متجر بالرأس في مشاجرة عنيفة بأحد المتاجر ببريطانيا.


ويوضح الفيديو رجلا يرتدي تيشيرت أسود يتجادل مع شاب يصغره، قبل أن ينطحه في وجهه، بعد أن قام الشاب المضروب بتهديد العاملين بالمتجر.


وأفادت الصحيفة بأن الشاب أصيب بنزيف في أنفه جراء نطحه بالرأس من قبل المتسوق الآخر، بعد تهديد العاملين في المتجر في مشهد مثير دفع الشاب إلى الاستسلام والفرار من أمام المتجر.


وكان الرجل الأربعيني نطح الشاب بشكل مفاجئ وغير متوقع في أنفه وسط ذهول المتسوقين خارج المتجر بالمملكة المتحدة.


ووصف شهود العيان الحادث، بأنه بدأ حين وقعت مشادة كلامية بين الرجل الأربعيني والشاب، بسبب تهديد العاملين في المتجر بعد أن تشاجر معهم.


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