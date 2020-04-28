فتح منافذ للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة واللحوم البلدي بـ90 جنيها في الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن فتح منفذ لطرح اللحوم البلدية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة فى مركزى الداخلة وبلاط، وأكد اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، طرح اللحوم البلدية بسعر 90 جنيها أمام المواطنين بمنفذ المركز بمدينة موط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل، بتوفير اللحوم الطازجة، وكافة السلع الغذائية أمام المواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.





من جهته، أوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد، فتح منفذ لطرح الخضر والفاكهة بجوار الوحدة المحلية، وفى عدة قرى تابعة للمركز لخدمة المواطنين، ومواجهة ومحارية الغلاء وجشع التجار.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة باريس إنه تم افتتاح عدد من منافذ البيع المخفضة لطرح اللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، حيث جرى افتتاح منفذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة بجوار مستشفى باريس لخدمة أهالى المركز.

وقال رئيس المركز فى بيان أنه يجرى تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك وذلك لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وضبط كافة المخالفات التى يتم رصدها فى هذا الشأن؛ مشيرا إلى تطبيق كافة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا طبقا لتوجيهات وزارة الصحة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أعلنت عن طرح كميات من البطاطس بمنفذ بيع الوحدة المحلية الجمعة، بسعر جنيه واحد للكيلو، حجم صغير و2 جنيه حجم كبير، وذلك فى حى البرى شارع عبد المنعم حسين، ومنفذ حى البساتين ومنفذ مقر الوحدة المحلية بشارع جمال عبد الناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوفير منافذ بيع للخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود المحافظة للتخفيف عن المواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وكإجراء فاعل نحو القضاء على جشع التجار وكسر احتكار السلع الأساسية.

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