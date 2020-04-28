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رياضة

رمضان فى المظاليم.. كمونة: طاجن الرولي طعامي الأساسي في الشهر الكريم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:52 ص
سمير كمونة
سمير كمونة
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رباب الهوارى
كشف سمير كمونة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، والمدير الفنى لنادي المنيا  السابق ونادي جمهورية شبين الحالي، أحد أندية القسم الثانى ، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن طاجن الرولي والأرز مع الملوخية  والسلطات، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول والجبن والزبادي  على وجبة السحور.

وقال عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان، فأكد "كمونة "علي إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده .

وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، أوضح سمير كمونة : "أكثر موقف تعرضت له أثناء مشوارى الكروى كلاعب بالمنتخب الوطنى عام 1996،وكان المنتخب يستعد للقاء ضد جنوب أفريقيا فى بطولة الأمم الأفريقية ،وأجبر المدير الفنى للمنتخب رود كرول" الهولندي  من لاعبي المنتخب الإفطار فى اللقاء.

واختتم، وبالفعل فطرت مجموعة كبيرة من اللاعبين، وحققنا الفوز  فى تلك المباراة بهدف وحيد.
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