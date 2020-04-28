AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب تسريح العاملين.. رئيس اتحاد الطائرة يخضع لجلسة استماع أمام الأولمبية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:06 ص
سامح حمدي رئيس اللجنة
سامح حمدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة
Advertisements
محمد رشاد
يخضع سامح حمدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة لجلسة استماع أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ظهر اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة القرارات التي اتخذتها اللجنة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد. 

واعترض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد في ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، في ظل تعليمات رئيس الجمهورية بالحفاظ على العاملين ومرتباتهم في كل المواقع. 

ورفض مجلس الأولمبية القرار وطلب خضوع رئيس اللجنة المؤقتة لجلسة الاستماع لأن قرارات الدولة واضحة بعدم رحيل عاملين أو منع مرتباتهم وضرورة صرف الرواتب خلال الفترة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك في ظل أن الأمور المالية التي تخص الاتحادات من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وكان يجب على اتحاد الكرة الطائرة مخاطبة الوزارة بشأن قرارات رحيل الموظفين قبل صدورها حتى لا تخالف تعليمات الدولة التي تراقبها وزارة الشباب والرياضة.

وكان  الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، قد نشر بيانا توضيحيا بشأن واقعة فصل ١٨ موظفا بالاتحاد بسبب توقف النشاط الرياضي ، كما شدد بيان اتحاد الطائرة على ان اللجنة المعنية برئاسة الدكتور سامح حمدي، هدفها تعديل مسار الكرة الطائرة، وتعديل لائحة النظام الأساسي من أجل إجراء انتخابات نزيهة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيق حسن حمدي يتولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة مؤقتا

حتى المباريات الودية.. اتحاد الكرة يحذر من يخالف قرار تعليق النشاط في مصر

حقيقة عودة الدوري المصري بعد انتهاء شهر رمضان

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل جديدة بشأن استئناف الدوري الممتاز

أول رد فعل من اتحاد الكرة حول أنباء إلغاء الدوري المصري

مصير الدوري الممتاز.. 5 إجراءات عاجلة في اتحاد الكرة لمواجهة خطر كورونا

ترشيحاتنا

دعاء اليوم الخامس من رمضان

حفتر يتصدر تويتر بعد قبوله التفويض الشعبي

إنذار شديد اللهجة من قناة النهار لمنتجي برنامج البروفة بسبب ذوي القدرات

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

الكشف عن المجهول.. هل لزعيم كوريا الشمالية أبناء؟

AdvertisementS

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

كهربا يقيم محمد رمضان في البرنس.. وحمدي المرغني في فلانتينو

مصطفى حجي: اللعب للأهلي أو الزمالك لا يعني الانضمام إلى منتخب المغرب .. الأهم أوروبا .. فيديو

أسامة حسني: فزنا على الزمالك في أفضل حالاته.. وهذه وصية عبد الوهاب.. فيديو

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

تقارير إنجليزية: نجم توتنهام قد يدخل الحجر الصحي للمرة الثالثة بسبب كورونا

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

بسبب تسريح العاملين.. رئيس اتحاد الطائرة يخضع لجلسة استماع أمام الأولمبية

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقاضي رامز جلال.. بنود عودة الدوري في مايو

هاني العجيزي: لم أكن ملتزمًا مع الأهلي وأفكر في العودة للملاعب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور