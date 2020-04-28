بسبب تسريح العاملين.. رئيس اتحاد الطائرة يخضع لجلسة استماع أمام الأولمبية

يخضع سامح حمدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة لجلسة استماع أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ظهر اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة القرارات التي اتخذتها اللجنة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد.





واعترض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد في ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، في ظل تعليمات رئيس الجمهورية بالحفاظ على العاملين ومرتباتهم في كل المواقع.





ورفض مجلس الأولمبية القرار وطلب خضوع رئيس اللجنة المؤقتة لجلسة الاستماع لأن قرارات الدولة واضحة بعدم رحيل عاملين أو منع مرتباتهم وضرورة صرف الرواتب خلال الفترة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية.





يأتي ذلك في ظل أن الأمور المالية التي تخص الاتحادات من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وكان يجب على اتحاد الكرة الطائرة مخاطبة الوزارة بشأن قرارات رحيل الموظفين قبل صدورها حتى لا تخالف تعليمات الدولة التي تراقبها وزارة الشباب والرياضة.





وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، قد نشر بيانا توضيحيا بشأن واقعة فصل ١٨ موظفا بالاتحاد بسبب توقف النشاط الرياضي ، كما شدد بيان اتحاد الطائرة على ان اللجنة المعنية برئاسة الدكتور سامح حمدي، هدفها تعديل مسار الكرة الطائرة، وتعديل لائحة النظام الأساسي من أجل إجراء انتخابات نزيهة .



