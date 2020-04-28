إطلاق سراح 75 نزيلا من السجون السعودية بمناسبة شهر رمضان

أعلنت إدارة سجون الحدود الشمالية السعودية، إطلاق سراح 75 نزيلا من مختلف سجون محافظات المنطقة الشمالية، بمناسبة حلول شهر رمضان.





وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.





وقال الامير فيصل بن خالد، أمير الحدود الشمالية السعودية وفق ما نقلته صحيفة عكاظ: "حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد وما زالت منعقدة حتى تاريخه، للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية".





وأضاف أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 75 نزيلا، فيما العمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين.





وأشار إلى أن ذلك تم بناء على أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



