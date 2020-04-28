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سيارات

شاهد.. لوحات معدنية جديدة للسيارات في رأس الخيمة بالإمارات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

حصلت إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة على لقب عاصمة السياحة الخليجية، وبناء عليه قامت القيادة العامة للشرطة  بتدشين لوحة جديدة لأرقام السيارات تتناسب مع روح المنطقة السياحية.

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واتخذت شرطة رأس الخيمة من اسم الإمارة شعارًا لتلك اللوحات الجديدة مع تصميم أنيق، وذلك يأتي ضمن المساعي التطويرية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.

كما يأتي حرصًا على التنويع في أشكال لوحات أرقام السيارات بما يلبي مختلف الأذواق.


ويشار إلى ان إمارة رأس الخيمة هي من ضمن الإمارات العربية المتحدة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة العربية وتطل على الخليج العربي،و يبلغ طول ساحلها المطل عليه 64 كيلومترًا.

حاكمها الشيخ سعود بن صقر القاسمي. وعاصمتها مدينة رأس الخيمة. وخلال العام 2005 تجاوز تعداد سكانها 200.000 نسمة، وتعد الإمارة الرابعة من حيث المساحة.

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