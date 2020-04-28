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رياضة

عماد النحاس يحذر لاعبي المقاولون العرب من زيادة الأوزان في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:58 ص
مقاولون العرب
مقاولون العرب
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محمد رشاد
حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لاعبو الفريق، من زيادة الأوزان خلال شهر رمضان المبارك، في ظل توقف النشاط الرياضي والالتزام بالحجر المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان جهاز المقاولون قد وضع برنامجا خاصا للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم، واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي فور عودته.

واعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.

وكان المقاولون العرب قد أصدر بيانًا قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، قرر الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين تنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين .

 على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.

وقال علاء عبد الغنى، مدرب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه تم وضع برنامج تدريبى للاعبين خلال الفترة الحالية؛ للحفاظ على لياقتهم فى منازلهم ببعض التدريبات الفردية والبدنية، وبرنامج خاص للتغذية. 

وأضاف عبد الغني، أنه فى الفترة المقبلة وفى حال عودة بطولة الدورى العام سيتم وضع برنامج تدريبى للاعبين قبل انطلاق المسابقة بأسبوعين، وفى حال عودتها فى منتصف مايو سيبدأ الفريق تدريباته فى الأول من مايو ليتمكن من استعادة لياقته على النحو الأمثل.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب على الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف. 

من جهته، قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل الجاري، التزامًا بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
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