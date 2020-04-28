مواطن يستغيث بسبب إيقاف معاش التكافل

استغاث المواطن عزالدين سيد مصطفى ابراهيم، بموقع "صدى البلد" الإخباري بسبب مشكلة إيقاف معاش التكافل.





المواطن " عزالدين سيد مصطفى ابراهيم" يعيش في قرية الكرنك التابعة لمركز ابوتشت بمحافظة قنا، وجه استغاثته للمسؤولين؛ بسبب انه يعاني من إيقاف معاش تكافل، وحرمانه من المنحة الحالية .





وأوضح عزالدين أنه تم إيقاف معاش تكافل له بعدما قبضت زوجته 3 أشهر من المعاش، ومن بعدها تم إيقاف المعاش وقد تقدم بالشكوى كثيرا، وكان الرد عليه أنه يملك مشروعا، ولكنه لا يملك اى مشروع هو او زوجته.





والرقم القومي له ولزوجته للتاكد من عدم وجود اي مشاريع لديهما هو: 27911052701001 -- 26802252700291





ويعاني عزالدين من من إعاقة جسدية ,فهو لا يري بالعين اليسرى.





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