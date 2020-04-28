AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث بسبب إيقاف معاش التكافل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
استغاث المواطن عزالدين سيد مصطفى ابراهيم، بموقع "صدى البلد" الإخباري بسبب مشكلة إيقاف معاش التكافل. 

المواطن " عزالدين سيد مصطفى ابراهيم" يعيش في قرية الكرنك التابعة لمركز ابوتشت بمحافظة قنا، وجه استغاثته للمسؤولين؛ بسبب انه يعاني من إيقاف معاش تكافل، وحرمانه من المنحة الحالية .

وأوضح عزالدين أنه تم إيقاف معاش تكافل له بعدما قبضت زوجته 3 أشهر من المعاش، ومن بعدها تم إيقاف المعاش وقد تقدم بالشكوى كثيرا، وكان الرد عليه أنه يملك مشروعا، ولكنه لا يملك اى مشروع هو او زوجته.

والرقم القومي له ولزوجته للتاكد من عدم وجود اي مشاريع لديهما هو: 27911052701001 -- 26802252700291

ويعاني عزالدين من من إعاقة جسدية ,فهو لا يري بالعين اليسرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لزوجته

مواطن يستغيث بوزارة التضامن بسبب المعاش

سيد من ذوى الهمم يستغيث من وقف معاشه الاجتماعى دون سبب.. صور

مواطن يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

مواطن يستغيث بسبب إيقاف بطاقته التموينية

سيدة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب عمل زوجها كسائق

ترشيحاتنا

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور

علاج سحري من مطبخك لتورم لدغ الناموس

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم 28-4-2020

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب WhatsApp

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

ضابط كوري منشق يزعم حقيقة اختفاء زعيم كوريا الشمالية

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور