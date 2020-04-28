تقارير إنجليزية: نجم توتنهام قد يدخل الحجر الصحي للمرة الثالثة بسبب كورونا

لن يتمكن لاعب فريق توتنهام، سون هيونج مين، من التواجد مع زملائه عند استئناف التدريبات حسب ما ذكرت تقارير صحفية.





وكان توتنهام قد أعلن بدء التدريبات اليوم الثلاثاء، مع إجراءات احترازية قوية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن سون هيونج سيغيب عن تدريبات توتنهام لفترة من الوقت.





ويقضي اللاعب الكوري الجنوبي حاليًا خدمته العسكرية الإلزامية لمدة 3 أسابيع في موطنه، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الفترة يوم 10 مايو.





وأوضحت أنه بمجرد انتهاء سون هيونج من الخدمة العسكرية وعودته إلى المملكة المتحدة، فإنه من المرجح أن يظل 14 يومًا في الحجر الصحي قبل أن يتمكن من التوجه إلى توتنهام.





وأشارت إلى أنه إذا تم ذلك الأمر، فإنها ستكون المرة الثالثة التي يدخل فيها سون هيونج الحجر الصحي، حيث كانت المرة الأولى في إنجلترا في فبراير بعد عودته من كوريا عقب خضوعه لعملية جراحية في الذراع.





وكانت المرة الثانية التي دخل فيها سون هيونج الحجر الصحي، في سيول؛ قبل بدئه في تنفيذ الخدمة العسكرية، في الشهر الماضي.