AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير إنجليزية: نجم توتنهام قد يدخل الحجر الصحي للمرة الثالثة بسبب كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:13 ص
سون هيونج مين،
سون هيونج مين،
Advertisements
محمد رشاد
لن يتمكن لاعب فريق توتنهام، سون هيونج مين، من التواجد مع زملائه عند استئناف التدريبات حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وكان توتنهام قد أعلن بدء التدريبات اليوم الثلاثاء، مع إجراءات احترازية قوية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن سون هيونج سيغيب عن تدريبات توتنهام لفترة من الوقت.

ويقضي اللاعب الكوري الجنوبي حاليًا خدمته العسكرية الإلزامية لمدة 3 أسابيع في موطنه، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الفترة يوم 10 مايو.

وأوضحت أنه بمجرد انتهاء سون هيونج من الخدمة العسكرية وعودته إلى المملكة المتحدة، فإنه من المرجح أن يظل 14 يومًا في الحجر الصحي قبل أن يتمكن من التوجه إلى توتنهام.

وأشارت إلى أنه إذا تم ذلك الأمر، فإنها ستكون المرة الثالثة التي يدخل فيها سون هيونج الحجر الصحي، حيث كانت المرة الأولى في إنجلترا في فبراير بعد عودته من كوريا عقب خضوعه لعملية جراحية في الذراع.

وكانت المرة الثانية التي دخل فيها سون هيونج الحجر الصحي، في سيول؛ قبل بدئه في تنفيذ الخدمة العسكرية، في الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يعلن عن إصابة صادمة لـ سون

توتنهام يتحدى أزمة الإصابات أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مورينيو: سون سيخضع للبروتوكول الصحي عقب عودته من كوريا بسبب كورونا

غياب لاعب الأهلي عن الملاعب 6 أشهر

سون نجم توتنهام يواجه مشكلة الخدمة العسكرية الالزامية

نجم توتنهام يسافر لتأدية الخدمة العسكرية رغم انتشار كورونا ببلاده

ترشيحاتنا

الكشف عن المجهول.. هل لزعيم كوريا الشمالية أبناء؟

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

ياسمين عبد العزيز تتألق مع ابنتها.. شاهد

إنذار شديد اللهجة من قناة النهار لمنتجي برنامج البروفة بسبب ذوي القدرات

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أسامة حسني: فزنا على الزمالك في أفضل حالاته.. وهذه وصية عبد الوهاب.. فيديو

الحاج ضيوف: تمنيت اللعب بجوار الماجيكو.. ولو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

أسطورة المغرب والمدرب | مصطفى حجي : بنشرقي يلعب في ناد كبير .. وأتواصل مع أوناجم وأزارو وحمدالله .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

4 أخطاء قاتلة تدمر الصحة بعد الإفطار في رمضان

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك