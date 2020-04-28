هاشتاج دينا الشربيني الأكثر تداولا عبر تويتر بسبب لعبة النسيان

تصدر هاشتاج #دينا_الشربيني موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب أدائها لدورها في مسلسلها الجديد "لعبة النسيان".





و تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدخل في غيبوبة لمدة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الـ6 سنوات الأخيرة من عمرها بعد تعرضها لحادث أليم ، تسبب لها في فقدان الذاكرة ، و أنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.





وجاءت التعليقات من رواد تويتر، ما بين " دينا الشربينى بتعمل عظمه وعلموا ع كلامي.. دينا الشربينى مذهله.. دينا الشربينى ممثلة شاطرة بجد.. تمثيلها فوق الرائع.. دينا الشربيني من ساعه ما دخلت في مجال التمثيل وبحس انها بجد داخله مبتهزرش داخله تمثل بجد وتتعب بجد وبتتطور بشكل غير طبيعي.. تمثيل دينا الشربيني بجد حلو جدًا".





و يعرض المسلسل علي قنوات إم بي سي مصر و إم بي سي مصر 2.



