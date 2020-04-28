مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 5.. ابنة عمرو عابد تسقط من الشباك

عرضت قناة صدى البلد، خامس حلقات مسلسل «القمر آخر الدنيا» للفنانة بشرى، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، إذ يعرض المسلسل في تمام الساعة 12:00 صباحا، يوميًا.





وخلال أحداث الحلقة الخامسة، تعثر فريال على الأم المفقودة (سميرة عبد العزيز) أمام منزلها، فتخبر ابنها جلال (عمرو عابد)، الذي يأتي مسرعًا بسيارته، ولكن الأم تنصرف وتختفي من مكانها بعد وصول الابن بقليل.





يواصل الأبناء البحث جاهدين عن أمهم، وكذلك دلال (بشرى)، في الوقت الذي يستمر الجار السيئ في مطاردة زوجة جلال - مجدية (ثراء جبيل)، وتختتم أحداث الحلقة، بسقوط ابنة جلال ومجدية من شباك المنزل.





ملخص أحداث مسلسل القمر آخر الدنيا



