مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 5.. ابنة عمرو عابد تسقط من الشباك

عرضت قناة صدى البلد، خامس حلقات مسلسل «القمر آخر الدنيا» للفنانة بشرى، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، إذ يعرض المسلسل في تمام الساعة 12:00 صباحا، يوميًا.
وخلال أحداث الحلقة الخامسة، تعثر فريال على الأم المفقودة (سميرة عبد العزيز) أمام منزلها، فتخبر ابنها جلال (عمرو عابد)، الذي يأتي مسرعًا بسيارته، ولكن الأم تنصرف وتختفي من مكانها بعد وصول الابن بقليل.
يواصل الأبناء البحث جاهدين عن أمهم، وكذلك دلال (بشرى)، في الوقت الذي يستمر الجار السيئ في مطاردة زوجة جلال - مجدية (ثراء جبيل)، وتختتم أحداث الحلقة، بسقوط ابنة جلال ومجدية من شباك المنزل.
ملخص أحداث مسلسل القمر آخر الدنيا
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول عدد من الإخواة يفقدون أمهم المصابة بالزهايمر، ويحاولون الوصول لها بشتى الطرق، وتتوالى الأحداث.
فريق عمل مسلسل القمر أخر الدنيا
"القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الاتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.