الخطوط الجوية السعودية تكشف حقيقة عودة الطيران الداخلي

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة الشائعات التي انتشرت حول عودة الرحلات الداخلية في المملكة.





وقالت الخطوط الجوية السعودية على تويتر: "ضيفنا العزيز لا تزال الرحلات مؤجلة حتى إشعار آخر، شكرا لتواصلك".





وأضافت: "في حالة استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك بمشيئة الله عبر جميع قنواتنا".





ودعت أمانة مدينة جدة، السعودية، المواطنين والمقيمين للالتزام بالاشتراطات والتدابير والإجراءات الاحترازية خلال تسوقهم بالمراكز التجارية والمولات خلال الفترة من 6 – 20 من شهر رمضان الحالي.





وأوضح وكيل أمين البلديات الفرعية بجدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تقرر أوقات التسوق من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، مع عدم السماح لأنشطة عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة بالعمل داخل المراكز التجارية التي ستقوم إداراتها بزيادة أفراد الأمن بكامل الأقسام لمتابعة تطبيق إنفاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، ونشر اللوحات التوعوية والإرشادية التي توضح التدابير الاحترازية الواجب اتباعها أثناء التسوق بداخل المركز التجاري، مع التوعية التثقيفية لجميع العاملين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.