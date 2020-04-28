كوريا الجنوبية تنشئ شارع الأكل الحلال بالقرب من مسجد سول المركزي

أعلنت منطقة يونج سان-غو في سول اليوم /الثلاثاء/ أنها ستنشئ شارع الأكل الحلال في حي ايتوان الذي يشتهر بالأطباق العالمية بالقرب من مسجد سول المركزي.

وأشارت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن المجتمع المسلم يتواجد بالقرب من مسجد سول المركزي الذي تأسس في عام 1976، وهناك حوالي 50 محلا للمطاعم الحلال والبقالات الحلال.

ومن المتوقع أن تنفذ المنطقة عمليات الإنشاء مثل صيانة الطرق ورصفها وتوسيع رصيف المشاة وغيرها لإنشاء الشارع، وتبلغ تكاليف عمليات الإنشاء 1.1 مليار وون(896 ألف دولار).

ويزور السياح المسلمون القادمون لسول، كثيرا حي ايتوان لتناول الأكل الحلال، فضلا عن الزوار المحليين لتذوق العديد من الأطعمة العالمية.

وسبق أن أعدت المنطقة نسختين من الخريطة حول المطاعم الحلال بالكورية -الإنجليزية، والإنجليزية - العربية، في عام 2018 من خلال إجراء المسح الكامل للمطاعم الحلال، وتشمل الخريطة صور المطاعم وعناوينها وأرقامها وغيرها.