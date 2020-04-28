الدور المصري المتوازن في سوريا.. وإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة "البيان"، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في التعاون والتضامن مع مختلف الدول في العالم في مواجهة فيروس «كورونا».





ومن مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل.





وفيما يخص الدور المصري في الأزمة السورية، تواصل القاهرة تواصل دورها المتوازن في الملف السوري، سعيا إلى دفع العملية السياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ مارس 2011، والذي خلّف ملايين الضحايا، ما بين قتلى ومصابين ونازحين ولاجئين حول العالم.





وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن البلاد سجلت 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة.





ومن ليبيا، قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر صحفي عقده إن القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.





وفي المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.





ومن الكويت، أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، أن فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجال مكافحة الأوبئة سيصل إلى الكويت، ضمن جهود بكين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.





وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أظهر استطلاع، أن نحو نصف سكان نيويورك كانوا على معرفة بشخص توفي بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا كذلك إلى أن معظم أهالي المدينة يؤيّدون إجراءات العزل التي عارضها سكان مناطق أمريكية أخرى، وتم تسجيل وفاة أكثر من 16 ألفًا من سكان مدينة نيويورك بـ«كوفيد-19»، بين 153 ألف إصابة مؤكدة بالوباء منذ أعلنت المدينة أول إصابة لديها مطلع مارس.





ومن العراق، اعتقلت القوات الأمنية العراقي مسئول الإعدامات في تنظيم «داعش»، قرب قضاء الدجيل، في محافظة صلاح الدين، فيما أطلقت قوات عراقية مشتركة عمليتين أمنيتين لملاحقة خلايا «داعش» في محافظتي صلاح الدين والأنبار.





ومن تونس، أثارت تعيينات برئاسة حكومة إلياس الفخفاخ غضبًا وانتقادات في الشارع التونسي كانت شملت مستشارين من المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية، في وقت تواجه فيه الدولة ضائقة مالية وصعوبات بسبب آثار أزمة فيروس كورونا.





ومن صحيفة "الاتحاد"، تخطط الحكومة الفرنسية لتقديم خططها للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيما سجلت جنوب أفريقيا اليوم 236 إصابةً بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4793 إصابةً.