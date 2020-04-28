AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-4-2020

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:42 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
Advertisements
ريهام فيكتور
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء 28-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.13 جنيه للبيع و17.02 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.65  جنيه للبيع و19.53 جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى " 100 "
سجل سعر  الين اليابانى  14.74جنيه للبيع و14.65 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.22 جنيه للبيع و16.11 شراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 69 .15 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. فيديو

الدولار يسجل 15.79 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 9-4-2020

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-4-2020

الدولار يسجل 15.69 جنيه لـ الشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

ترشيحاتنا

بملابس ضيقة.. نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية

مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الثلاثاء

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

أمريكا تشن هجوما على الصين بسبب فيروس كورونا

بيزنس خفي ونتائج مغلوطة.. البرلمان يرفض إتاحة تحليل كورونا بالمعامل الخاصة

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور