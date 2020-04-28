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مرأة

دون مجهود.. علاج تشقق الشفايف في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
جفاف وتشقق الشفايف من الأشياء المزعجة في رمضان بسبب فقدان الجسم كميات كبيرة من الماء وقلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف الفم والمنطقة كاملة.
وكشف الصيدلي علي بدران أسباب وعلاج تشقق الشفايف في رمضان 
قلة السوائل..
الحرص على تناول أكثر من ٣ لتر ماء فقط وليس مشروبات اخري من الإفطار الى السحور مع عدم استخدام التوابل الحريفة ومشروبات الكافيين بكثرة خاصة على السحور. 

لعق الشفايف.
 يعد من العادات الخاطئة خاصة أثناء فترات الصيام، ومن أكثر الممارسات التي تؤدي إلى سواد وجفاف الشفايف وجرحها.

المواد الكيميائية.
أكثر المنتجات الموجودة من معجون الأسنان او منتجات التجميل مصنوعة من مواد غير آمنه على البشرة، لذلك يجب الحرص على الجلد جيدا بعد الإستخدام. 
 
 وصفات طبيعية لترطيب الشفايف :
 سكرب السكر 
 ١/٤ ملعقة سكر + ١/٤ ملعقة عسل أبيض +١/٤ ملعقة قشطة منزلية، يمكن استخدام هذه الوصفة ٣ مرات اسبوعيًا بالتدليك الخفيف لمدة دقيقة ثم تترك دقيقتين ثم تُغسل بالماء الفاتر. 

 الزيوت النباتية : 
يعد زيت جوز الهند وزيت الخروع من أكثر أنواع الزيوت المفيدة للبشرة لغناها بالأحماض المهمة لتجديد وترطيب الجلد، لذلك يمكنك استخدامه بشكل يومي بعيدًا عن الشمس أو بالمساء قبل النوم. 


استخدام بلسم للشفاه يحتوى على مادة قوية للوقاية من أشعة الشمس ويفضل دهن الشفاه قبل النوم حتى تستفيد منها طوال فترة النوم كما ان ذلك يحافظ على المرطبات الطبيعية بها ويحميها من فقد المياه

- كما يمكن دهن الشفاه يوميا يفضل فى المساء بالعسل النحل الأبيض الطبيعى فهذا يسهم فى شكل كبير فى ترطيبها

- كما ان شرب كمية كافية من الماء عقب الإفطار سيحمى الشفاه والبشرة والجسد ككل من التعرض للجفاف


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