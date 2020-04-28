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أخبار العالم

وفاة أول محتج بعد ظهور كورونا في لبنان.. اشتباكات طرابلس أودت بحياته

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة أحد المحتجين الذين شاركوا أمس بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس في لبنان متأثرا بإصابته.

وفي حالة من الغضب المتنامي بالأوساط اللبنانية، اندلعت خلال الساعات الماضية مظاهرات بمدينة طرابلس الشمالية، احتجاجا على الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وعدم وجود بدائل لمن توقفت أعمالهم، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن.

وخرجت المظاهرات للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونزل عدد من المحتجين إلى شوارع المدينة واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى منطقة باب التبانة وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وحطم المتظاهرون واجهة مصرف الاعتماد المصرفي في المدينة، كما رشق محتجون مبنى مصرف لبنان في مدينة صيدا بالحجارة والمفرقعات النارية.

كما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الجيش في ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس، ما دفع قوات الجيش لإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.

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في لبنان.. كورونا ومظاهرات واشتباكات مع الجيش

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