للإفطار.. مكرونة فيتوتشيني ودجاج الاستربس وسلطة الخضار المشوي

مع حلول شهر رمضان الكريم، تقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها.

ونقدم لك قائمة مائدة إفطار رمضان لليوم الخامس بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف الدجاج الاستربس والمكرونة الفوتشيني وسلطة الخضر المشوي.











دحاج استربس

المقادير:

زبادي

مايونيز

كاتشب

ثوم

ليمون

خل

ملح بهارات

ماء بصل

قطع فراخ

دقيق

زيت





طريقة التحضير:

* في بولة نضيف الزبادى المايونيز الكاتشب الثوم الليمون الخل الملح البهارات ماء البصل ونخلطها.





* ننزل عليها بالفراخ ونتركهم ساعتين ثم نضيف قطع الفراخ واحة واحدة في الدقيق الأبيض ثم الماء المثلج والدقيق المفروك ونقليها في زيت غزير.





مكرونة فيتوتشيني