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مرأة

للإفطار.. مكرونة فيتوتشيني ودجاج الاستربس وسلطة الخضار المشوي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع حلول شهر رمضان الكريم، تقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها.

ونقدم لك قائمة مائدة إفطار رمضان لليوم الخامس بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف الدجاج الاستربس والمكرونة الفوتشيني وسلطة الخضر المشوي.


دحاج استربس
المقادير:
زبادي 
مايونيز
 كاتشب 
ثوم 
ليمون
 خل 
ملح بهارات 
ماء بصل 
قطع فراخ 
دقيق 
زيت

طريقة التحضير:
* في بولة نضيف الزبادى المايونيز الكاتشب الثوم الليمون الخل الملح البهارات ماء البصل ونخلطها.

* ننزل عليها بالفراخ ونتركهم ساعتين ثم نضيف قطع الفراخ واحة واحدة في الدقيق الأبيض ثم الماء المثلج والدقيق المفروك ونقليها في زيت غزير.

مكرونة فيتوتشيني
مقادير مكرونة فيتوتشيني بصوص كريمي مميز
كيلو مكرونة 
الصوص
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة صغيرة عسل أبيض ملعقة صغيرة بودرة ثوم طبق مشروم طازج شرائح ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب كريمة لباني ملعقة كبيرة زعتر ملح وفلفل زعتر طازج  للتزيين.

طريقة تحضير مكرونة فيتوتشيني بصوص كريمي مميز
* ضعي الدقيق مع الزبدة وزيت ذرة عافية على النار

* أضيفي الكريمة تدريجيا.

* أضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل واخلطي جيدا ثم أضيفي المشروم.

* وقدميها ساخنة وزينيها بالزعتر.

سلطة خضار مشوي:

مقادير سلطة خضار مشوي
باذنجان بالطول
كوسة بالطول
3 فلفل ألوان
شرائح عريضة
1 كوب مشروم  صحيح
قالب جبنة حلوم
ملح
زيت زيتون
فلفل أسود
زعتر
1 ملعقة كبيرة ثوم صحيح
دبس رمان
نعناع فريش 
طريقة تحضير سلطة خضار مشوي
* تدهن الشواية بالزيت ثم ترص عليها حلقات الخضار

* يشوى المشروم ويتبل بالملح والفلفل الأسودوالزعتر

* تشوى الجبنة الحلوم

* تغرف في طبق التقديم

* تزين بدبس الرمان وزيت الزيتون

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