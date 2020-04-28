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حوادث

حبس عصابتين للاتجار فى مخدر الاستروكس بشبرا الخيمة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بحبس عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.


وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الاستروكس.

وكانت قوة أمنية بقسم ثان شبرا الخيمة تمكنت من ضبط كيلو ونصف الكيلو من مخدر الاستروكس بحوزة عصابتين أثناء ترويجها على عملائهما بعد تناول طعام الإفطار.


تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية وضبط الحظر، تمكنت القوة بقيادة النقيب محمد حسام، معاون المباحث، من القبض على كل من "م. م"، 28 سنة، و"أ. ر"، 26 سنة، عاطلين، وبحوزتهما كيلو استروكس ومبلغ مالي.


كما تم ضبط "م. م"، 28 سنة، و"س. س"، 22 سنة، عاطلين، وبحوزتهما 500 جرام استروكس ومبلغ مالي، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "م. م"، 18 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 200 جرام ومبلغ 950 جنيها وسلاح أبيض.


وبمواجهة جميع المتهمين، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات وأنهم كانوا في طريقهم لترويج الصفقة على عملائهم.


وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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