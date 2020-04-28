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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الرماية بالجيزة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:46 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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احمد قطب
أرسلت القارئة فادية فادي، المقيمة بمنطقة الرماية بجوار المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررة من انتشار الكلاب الضالة. 

وقالت "فادية فادي"في شكواها: "نحن سكان منطقة الرماية بمحافظة الجيزة، نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة والتى تعمل على بث الفزع بين السكان والمارة، بجانب الإزعاج المتواصل بسبب النباح المستمر، فضلا عن تشويه المنظر الجمالى".

وناشدت المواطنة المسئولين سرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة.

للتواصل مع مقدمة الشكوى: 01064023389

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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