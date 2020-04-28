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اقتصاد

حساب المواطن يوضح حقيقة نقص الدعم بعد خفض سعر البنزين بالسعودية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:48 ص
برنامج حساب المواطن
برنامج حساب المواطن
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مايكل عياد
أوضح برنامج حساب المواطن السعودي، سبب خفض الدعم عن البنزين للمستفيدين الشهر الماضي، وذلك ردا على تساؤل مواطن سعودي طلب معرفة سبب خفض الدعم المقدم له الشهر الماضي عن المعتاد.

وبيّن حساب خدمة العملاء التابع لـ برنامج حساب المواطن في رده عبر "تويتر"، للمستفيد أن الدعم المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض في المراجعات الشهرية.

وأضاف أنه تم تخفيض سعر البنزين 91 وهو الفئة المدعومة من البرنامج، داعيا المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية (portal.ca.gov.sa⁩)، وذلك لمعرفة قيمة الاستحقاق.

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكي يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على جميع بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.
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