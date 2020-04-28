برلماني: توصيات الرئيس السيسي للإعلام تكافح الشائعات والميليشيات الإلكترونية

أشاد النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل،واصفا تلك التوجيهات بأنها مهمة للغاية في إطار المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وتكالب جماعات الفتنة والميليشيات الإلكترونية للتصدي للدولة وخلق شائعات وحالة بلبلة ليس لها أي قيمة أو مصداقية على الأرض.





وأكد النائب إسماعيل نصر،في تصريحات له،أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تعزيز دور الإعلام فى إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية فكريا وثقافيا، ومنوها إلى ضرورة تحقيق التنسيق الإعلامى الجماعى بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإعلام عليه مسؤولية وطنية في تعريف الناس بالقضايا الحقيقية للوطن وما يمر به من تحديات ومخاطر.