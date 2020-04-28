المتحدث باسم محافظة القاهرة: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في مجال تطوير العشوائيات.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن النهضة التى تشهدها مصر فى تطوير العشوائيات نهضة غير مسبوقة ولم تحدث منذ سنوات.





وأضاف "عوض" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت إزالة المبانى المخالفة فى جميع أنحاء مدن القاهرة، موضحا أنه يتم إزالتها حتى سطح الأرض.





وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام بتفقد محور ترعة الطوارئ، والتى كان يوجد الكثير من العشوائيات حولها، إلا أنه تمت إزالتها جميعا، حيث تعد محورا مهما جدا للمحافظة بإحاطته لطرق ومدن مهمة مثل جسر السويس ومنطقة طريق بلبيس.





وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإزالة جميع المخالفات الخاصة بالعشوائيات حتى سطح الأرض، لافتا إلى أن منطقة أهالينا 1 و2 أصبحت الآن آمنة تماما وغير خطيرة، نظرا لإزالة جميع العشوائيات من حولها.





ولفت إلى أنه كان يوجد حوالى 60 منطقة عشوائية، منها 15 منطقة غير آمنة، مشيرا إلى أن الدولة تعطى اهتماما غير عادى لتلك المناطق لتكون آمنة، حيث إن هناك 42 ألف شقة سكنية بمناطق الأسمرات والمحروسة تم إنشاؤها لتوفير حياة كريمة وملائمة.