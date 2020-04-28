الإمارات تشارك في الإجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول العشرين

شارك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة أخر تطورات أزمة كورونا الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية وبحث سبل لتخفيف العبء على المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.
تم الاجتماع عن بعد برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وممثل المملكة العربية السعودية دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك بحضور وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي مداخلة للمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أكد خلالها أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يساهم في توفير ما يقارب من 745 ألف فرصة عمل طبقًا لبيانات مجلس السياحة السفر العالمي لعام 2019.