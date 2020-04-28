بالدولار واليورو.. حذاء وحقيبة أمينة خليل أغلى من الجمبسوت

تألقت أمينة خليل فى حلقة رامز جلال أمس بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت أنيق وجذاب اتسم بنقشة الثعبان ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وحمل تصميم أمينة خليل توقيع ميس جايديد.

بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى، وأكملت أمينة خليل إطلالتها بحذاء مسطح متناسق مع إطلالتها.

وانتعلت أمينة خليل حذاء مسطحا متناسقا مع إطلالتها من دار الأزياء العالمية Golden Goose، فيما بلغ سعر الحذاء 863 دولار أمريكى أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.





اعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.