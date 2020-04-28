AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تجاوز الـ 87 ألفا.. أستاذ علوم سياسية: روسيا تمر بمرحلة الذروة في تفشي كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:34 ص
روسيا وكورونا
روسيا وكورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا تمر بذروة تفشي فيروس كورونا وفقا لتوقعات وزارة الصحة الروسية وأيضا الحكومة، حيث وصلت الأعداد هناك إلى 87 ألف مصاب.  

وأضاف "قناة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة الماضية تمت ملاحظة أن هناك عددا من الحالات بفيروس كورونا فى روسيا، موضحا أن هناك ظاهرة أن هناك الكثير من حاملين هذا الفيروس لم تظهر عليهم أى أعراض.

وأشار إلى أن الإجراءات والاختبارات فى روسيا حيال وجود علاج لكورونا تعتبر الثانية بعد الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين فحص.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا تعتمد على النموذج الصيني، وهى التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، ولكن هناك نقطة إيجابية فى مواجهة روسيا لهذا الوباء وهى عدم تفشيه فى مناطق جغرافية كثيرة ولكن محددة ومحصورة فقط.

ولفت إلى أن مدينة موسكو وضواحيها وبعض من مناطق روسية أخرى فقط يوجد بها الفيروس بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك إجراءات حكومية لدعم المواطنين خلال الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض البنك المركزى الروسي نسبة الفائدة لهم إلى 5.5% لتحفيز الاقتصاد هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل المصابين بكورونا وكسر سلسلة انتشار الفيروس

كفاية رعب.. أنباء سارة عن كورونا.. بحث صيني: الفيروس يضعف في الحرارة.. وإعلان الانتهاء من تجارب أول لقاح وبدء اختباره على البشر

6 لاعبين استفادوا من تفشي فيروس الكورونا حول العالم

الأكراد العراقيون يحتفلون بعيد النوروز في منازلهم بسبب كورونا.. فيديو

بعد سرعة تفشيه.. الصحة العالمية تطالب العالم بإجراءات أشد لمواجهة كورونا

لمكافحة كورونا.. بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع تفشي الفيروس

ترشيحاتنا

أبرز أخبار التوك شو: مرتضى منصور يخصم نصف مليون جنيه من لاعبيه حال الظهور مع رامز.. وأحمد موسى يقتبس جملة المنسي الشهيرة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2020

بدء امتحانات نهاية العام لـ الصف الأول الثانوي إلكترونيا من المنازل.. غدا

بيزنس خفي ونتائج مغلوطة.. البرلمان يرفض إتاحة تحليل كورونا بالمعامل الخاصة

البنتاجون يفرج عن مقاطع تكشف ظواهر غريبة تخترق المجال الجوي لأمريكا

نوم الصائم طوال ساعات النهار في رمضان مباح بشرط.. الإفتاء: ما لم يتحقق تقع في الحرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة