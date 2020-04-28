بعد تجاوز الـ 87 ألفا.. أستاذ علوم سياسية: روسيا تمر بمرحلة الذروة في تفشي كورونا



قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا تمر بذروة تفشي فيروس كورونا وفقا لتوقعات وزارة الصحة الروسية وأيضا الحكومة، حيث وصلت الأعداد هناك إلى 87 ألف مصاب.





وأضاف "قناة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الفترة الماضية تمت ملاحظة أن هناك عددا من الحالات ب فيروس كورونا فى روسيا، موضحا أن هناك ظاهرة أن هناك الكثير من حاملين هذا الفيروس لم تظهر عليهم أى أعراض.





وأشار إلى أن الإجراءات والاختبارات فى روسيا حيال وجود علاج لكورونا تعتبر الثانية بعد الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين فحص.





وأوضح أن الإجراءات المتخذة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا تعتمد على النموذج الصيني، وهى التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، ولكن هناك نقطة إيجابية فى مواجهة روسيا لهذا الوباء وهى عدم تفشيه فى مناطق جغرافية كثيرة ولكن محددة ومحصورة فقط.





ولفت إلى أن مدينة موسكو وضواحيها وبعض من مناطق روسية أخرى فقط يوجد بها الفيروس بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك إجراءات حكومية لدعم المواطنين خلال الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض البنك المركزى الروسي نسبة الفائدة لهم إلى 5.5% لتحفيز الاقتصاد هناك.