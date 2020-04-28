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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام» يتفقد سير العمل بالمشروعات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام"، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد سمير، معاون رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العامل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


واستهل المهندس مجدي علي حسين، جولته، بتفقد أعمال الإنشاءات بمشروعات المباني الخدمية  ومنها "المركز الطبي – الحضانة – نقطة إطفاء – مدرسة – نادٍ رياضي" وغير ذلك، وكذا تفقد مشروعات المرافق لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي "المرحلة الأولى" بالمدينة.


وأكد المهندس مجدى على حسين، دفع العمل بالمشروعات المختلفة، مطالبًا مسئولى المشروعات بالانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، وتوفير المهمات الوقائية من كمامات ومواد تطهير، تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام» يتفقد سير العمل بالمشروعات
رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام» يتفقد سير العمل بالمشروعات
رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام» يتفقد سير العمل بالمشروعات
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