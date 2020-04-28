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توك شو

شاهد .. إصابات خطيرة جراء عملية دهس في فرنسا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:31 ص
عملية دهس متعمدة
عملية دهس متعمدة في فرنسا
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آيات أحمد
أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة اثنين من رجالها بجروح خطرة، أمس الاثنين، في عملية دهس متعمدة من قبل سيارة في ضواحي باريس، ووفقا للنيابة العامة فإن دراجين من الشرطة، كانا يدققان بأوراق سيارة حين أتت "سيارة بي أم دبليو سوداء" من الاتجاه المعاكس لاتجاه السير، وغير سائقها مسارها إلى اليسار لصدمهما.

وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات لآثار تدمير درجات الشرطة والسيارة بعد اصطدامهما ببعضهما البعض، وذلك بعد إلقا القبض على سائق السيارة.


وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم قال بعد اعتقاله إن الدافع وراء دهسه الشرطيين كان الانتقام للوضع في فلسطين. وأشار مصدر أمني إلى أن المنفذ مواطن فرنسي يبلغ من العمر 29 عاما.

وأكدت النيابة العامة أن المحققين عثروا داخل السيارة التي صدمت الشرطيين على سكين ورسالة تشرح دوافع السائق، من دون مزيد من التفاصيل.

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