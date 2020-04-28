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كورونا.. وزارة الدفاع الروسية تواصل عملها في عدة مناطق من إيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:48 ص
تطهير المنشآت
تطهير المنشآت
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آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات لتطهير وزارة الدفاع الروسية بعض المناطق والمنشآت العامة بإيطاليا، وذلك في إطار المساعدة الروسية لإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا. 

وقام الأخصائيون العسكريون الروس بالتعاون مع زملائهم الإيطاليين بتعقيم 3 دور مسنين في مقاطعة بريشيا شمالي البلاد. 

ووصل إجمالي المنشآت التي تم تطهيرها منذ نهاية مارس إلى 91 منشأة في 83 بلدة ومدينة بإقليم لومبارديا الأكثر تضررا بالوباء. 
 
وأعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 27 ألفا بعد تسجل 333 وفاة جديدة.

وتبدأ إيطاليا المرحلة الثانية وتخفيف الاجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وستخرج جميع المناطق فى إيطاليا بعد حوالى 6 أسابيع من الحجر الصحى، فيما عدا لومبارديا، التى سيكون الخروج فيها اعتبارا من 29 أبريل.


وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن إيطاليا ستعيد فتح الأسواق المتواجدة فى الهواء الطلق، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء القفازات والأقنعة والمسافات، كما سيتم إعادة فتح أبواب المتاجر وشراء الطعام، ومحلات الحلويات والشركات الصغيرة جدا التى لا تستطيع تحمل تكلفة خدمة التوصيل وأيضا باعة الزهور.
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