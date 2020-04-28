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مرأة

الفئات الأكثر خطورة.. 10 مضاعفات صعبة للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
 يشدد الباحثون على حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة والمدخنين والحوامل وكبار السن الذين يعانون من الربو والسكري، وأمراض القلب، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي، مما يؤدي إلى مضاعفات قد تكون مهددة للحياة. 

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم أي ظروف صحية موجودة مسبقًا معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

التقرير التالى يرصد قائمة بمضاعفات الفيروسات التاجية، وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير.


1. متلازمة الضائقة التنفسية الحادة
تعد متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) واحدة من أكثر المضاعفات شيوعًا للفيروس التاجي. يحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية (الحويصلات الهوائية) في رئتيك. يمنع تراكم السوائل رئتيك من الامتلاء بما يكفي من الأكسجين مما يؤدي إلى عدم كفاية دوران الأكسجين في مجرى الدم والأعضاء الأخرى، مما يجعل جسمك محرومًا من الأكسجين، هذا يسبب صعوبة في التنفس وقد يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الصناعي للتنفس للمساعدة في عملية التعافي.

2. الالتهاب الرئوي
 من المضاعفات الخطيرة الأخرى للفيروس التاجي الالتهاب الرئوي، وهي عدوى تحدث في إحدى الرئتين أو كلتيهما. تسبب العدوى التهابًا في كيس الهواء في الرئتين، مما يجعل من الصعب عليك التنفس.

 3. عدم انتظام ضربات القلب
يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما تعمل النبضات الكهربائية في القلب بشكل غير صحيح مما يجعل قلبك ينبض إما بسرعة كبيرة جدًا أو بطيئًا جدًا أو بنمط غير منتظم. عانى العديد من مرضى COVID-19 من عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل القلب الأخرى. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الفيروس التاجي يؤثر على قلب المريض مباشرة أو إذا حدث بسبب مرض COVID-19 مما يسبب ضغطًا على القلب.

4.الإنتان
 الإنتان هو حالة مهددة للحياة تحدث عندما يستجيب الجسم للعدوى. عندما يطلق الجسم المواد الكيميائية بشكل طبيعي في مجرى الدم لمحاربة العدوى، يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم مما يؤدي إلى تلف العديد من الأعضاء. في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الإنتان إلى صدمة إنتانية. 

5. إصابة الكبد
الحادة إصابات الكبد الحادة وفشل الكبد من مضاعفات الفيروس التاجي التي تهدد الحياة. يحدث عندما تهاجم العدوى الفيروسية خلايا الكبد وتميل إلى الحدوث في الحالات الشديدة من COVID-19 [4]

 
6. إصابة الكلى
 الحادة تحدث إصابة الكلى الحادة عند تراكم الفضلات في الدم مما يجعل من الصعب على الكليتين الحفاظ على التوازن الصحيح للسائل في الجسم. يتم إجراء غسيل الكلى حتى تعمل الكلى بشكل صحيح والحفاظ على الكمية المناسبة من السوائل في الدم. 

7. تخثر منتشر داخل الأوعية الدموية
 إنها حالة خطيرة تتطور فيها الجلطات الدموية الصغيرة في مجرى الدم، مما يحجب الأوعية الدموية الصغيرة. ونتيجة لذلك، هناك انخفاض في تدفق الدم والدم غير قادر على الوصول إلى الأعضاء. عندما تتطور الحالة، يتم استهلاك الصفائح الدموية وعوامل التخثر، والمواد المسئولة عن تكوين جلطات الدم ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى نزيف مفرط. شوهدت اضطرابات تجلط الدم لدم  لدى مريض فيروس كورونا.

8. انحلال الربيدات
يحدث انحلال الربيدات عندما يكون هناك انهيار في أنسجة العضلات الهيكلية التالفة. هذا يؤدي إلى إطلاق بروتين (ميوجلوبين) في الدم. يمكن أن يتسبب فائض الميوغلوبين في الدم في تلف الكلى.

 
9. العدوى الثانوية
العدوى الثانوية هي عدوى تحدث أثناء أو بعد علاج العدوى السابقة، ولا علاقة لها بالعدوى الأولى التي تعرضت لها. في حالة COVID-19، يمكن أن يصاب الشخص بعدوى ثانوية إذا كان قد تعرض لعدوى فيروسية أو بكتيرية بينما يحارب المريض أو يتعافى من مرض نزيف الجهاز الهضمي العلوي هو النزيف الذي يمكن أن يحدث إما في الجهاز الهضمي العلوي أو السفلي. يخرج النزيف من المعدة والمريء وقد يتراوح مستوى النزيف من معتدل إلى حاد يمكن أن يهدد الحياة.
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