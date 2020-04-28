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اقتصاد

رئيس تنمية ناصر الجديدة: ملتزمون بالتدابير الاحترازية لحماية العاملين بالموقع من فيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:11 م
جهاز تنمية ناصر
جهاز تنمية ناصر
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آمنة عبدالعظيم

تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" سير الأعمال بمشروع" سكن مصر " بالمدينة، يرافقه مسئولو الشركة المنفذة للمشروع


وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، في بيان، الثلاثاء، إنه جارٍ تنفيذ ١٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمعظم العمارات، وجار تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع.


وتابع رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، التدابير الاحترازية التى اتخذتها الشركات المنفذة للمشروع لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتطبيق سبل الوقاية طبقا لتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي بين العاملين بالمشروع  وارتداء المهمات الوقائية.


وقال رئيس  الجهاز: الشركات ملتزمة بسبل الوقاية مع استمرار العمل بكامل طاقتها للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد له، فمواقع العمل لن تتوقف لمصلحة بلدنا.


وعلى جانب آخر، أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إزالة مخالفة بناء بدور سطح قطعة بالمجاورة الثانية المنطقة الخامسة عمارات، كان يستهدف المخالف تحويل غرف السطح الزائدة إلى دور سكني بالمخالفة، والبناء بنسب أعلى من المرخص بها.


وأضاف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة على نفقة المخالف، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، مشيرًا إلى أن لجنة الإزالة الفورية بالجهاز تواصل أعمالها بمدينة الشروق ضد مستغلي الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

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